ВОЗ признала коронавирус пандемией

Это первая пандемия, вызванная коронавирусом, отметили в организации. По последним данным, число заразившихся по всему миру превысило 119 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020

Число заболевших пневмонией превысило 119 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 379, вылечившихся - более 65 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

"Смертность от коронавируса по всему миру составляет около 3,4%. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% зараженных", — сказали в организации.

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.