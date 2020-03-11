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ВОЗ признала коронавирус пандемией

© AFP 2018 / Atta Kenare
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (200)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200311/13649607/VOZ-priznala-koronavirus-pandemiey.html

Это первая пандемия, вызванная коронавирусом, отметили в организации. По последним данным, число заразившихся по всему миру превысило 119 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

Число заболевших пневмонией превысило 119 тысяч человек. Число скончавшихся - 4 379, вылечившихся - более 65 тысяч.

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Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 101 страну.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название — Сovid-2019.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.

"Смертность от коронавируса по всему миру составляет около 3,4%. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% зараженных", — сказали в организации.

Еще одна "отличительная особенность" коронавируса — это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.

До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (200)
Теги:
здоровье, ВОЗ, Эпидемия, коронавирус



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