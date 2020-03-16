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Флаг Соединенных Штатов Америки.

"Главный банк" США экстренно снизил ключевую ставку почти до нуля — зачем?

© Sputnik / Максим Блинов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200316/13685935/Glavnyy-bank-SShA-ekstrenno-snizil-klyuchevuyu-stavku-pochti-do-nulya--zachem.html

Отмечается, что вспышка COVID-19 нанесла серьезный ущерб экономике многих стран, в том числе США. Последствия пандемии продолжат влиять на экономическую активность и перспективы.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik. На фоне пандемии коронавируса Федеральная резервная система США (ФРС) снизила  ключевую ставку до почти нулевого уровня, сообщает РИА Новости. 

Ставка снижена на один процентный пункт — до целевого диапазона 0-0,25%.

Отмечается, что данные меры были приняты с целью защитить экономику от влияния эпидемии коронавирусной инфекции.

ФРС намерена сохранить ставку на околонулевом уровне "до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности".

Это уже второе снижение базовой ставки с начала месяца. 3 марта ставка была снижена с 1,5-1,75% до 1-1,25%

"ФРС призывает кредитные организации прибегнуть к "дисконтному окну", чтобы помочь обеспечить спрос на кредит от домохозяйств и предприятий в такое время", — говорится в сообщении.

Кроме того, ФРС объявила об увеличении портфеля государственных и ипотечных облигаций.

Как отмечает Associated Press, подобным образом Штаты вели себя в разгар кризиса 2008 года. Тогда ФРС снизила ключевую ставку почти до нуля и держала ее на этом уровне в течение семи лет.

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 167 тысяч человек. Число скончавшихся - 6 506, вылечившихся - более 76 тысяч.

Теги:
ставки, США, Экономика



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