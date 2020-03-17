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Футбол. Чемпионат Европы - 2016.

Чемпионат Европы по футболу переносится на лето 2021 года

© Sputnik / Владимир Песня
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200317/13699819/Chempionat-Evropy-po-futbolu-perenositsya-na-leto-2021-goda.html

Всему виной - вспышка коронавируса. Ранее из-за нее в Европе были приостановлены матчи чемпионатов Англии, Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, переносится на 2021 год. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает футбольный союз Норвегии.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года. Это - первый подобный случай в истории континентального первенства.

Сообщается, что данное решение было принято в связи со стремительным распространением коронавируса в мире.

Чемпионат должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. 

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
Теги:
Европа, чемпионат, Футбол



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