Чемпионат Европы по футболу переносится на лето 2021 года

Всему виной - вспышка коронавируса. Ранее из-за нее в Европе были приостановлены матчи чемпионатов Англии, Италии, Испании, Франции, Германии, Португалии, Нидерландов и других стран, а также розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться этим летом, переносится на 2021 год. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает футбольный союз Норвегии.

Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля следующего года. Это - первый подобный случай в истории континентального первенства.

Сообщается, что данное решение было принято в связи со стремительным распространением коронавируса в мире.

Чемпионат должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.

По последним данным, число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.