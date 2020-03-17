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Вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV

Китайские ученые ищут добровольцев для испытания вакцины

REUTERS / Soe Zeya Tun
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200317/13700237/Kitayskie-uchenye-ischut-dobrovoltsev-dlya-ispytaniya-vaktsiny.html

Сообщается, что в стране уже разработали как минимум восемь типов вакцин, некоторые из них уже доказали свою эффективность на животных.

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Китайские ученые набирают добровольцев, чтобы приступить к клиническим испытаниям разработанной вакцины против коронавируса.

Многие из соответствующих организаций планируют завершить все доклинические тесты уже в апреле. Об этом заявил член Китайской академии инженерных наук Ван Цзюньчжи, передает РИА Новости.

"В нашей стране есть организации, которым удалось добиться быстрого прогресса в исследованиях и разработках вакцины, они уже направили заявки на проведение клинических испытаний в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, они приступили к работе по разработке обоснования проекта клинических исследований и набор добровольцев", - отметил он.

Ранее сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Цинь Чуань заявил, что в КНР разработаны уже восемь типов вакцин.

Эффективность некоторых из них уже была доказана на животных.

Число заболевших пневмонией в мире превысило 182 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 415, вылечившихся - более 79 тысяч.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (253)
Теги:
Испытания, Вакцина, Китай, коронавирус



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