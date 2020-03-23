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Космонавты МКС: земляне, больше оптимизма! Боремся с COVID-19 вместе с вами

© Foto : NASA / Roscosmos
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Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (280)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200323/13744365/Kosmonavty-MKS-zemlyane-bolshe-optimizma-Boremsya-s-COVID-19-vmeste-s-vami-.html

Некоторые из космонавтов отметили, что им будет интересно вернуться в октябре и посмотреть, как будет выглядеть Земля к этому времени.

ТАШКЕНТ, 23 мар — Sputnik. Экипаж корабля "Союз МС-16", который в скором времени отправится на Международную космическую станцию (МКС) призвал землян сохранять спокойствие. 

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Youtube / RT на русском
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Между тем, несмотря на свой оптимизм, космонавты отметили, что, вероятно, в ближайшие несколько месяцев МКС будет самым безопасным местом на Земле. 

Командир корабля Анатолий Иванишин пожелал землянам оптимизма и порекомендовал соблюдать меры предосторожности. Космонавт выразил надежду, что жителям планеты удастся обезопасить себя и своих близких.

Бортинженер корабля американец Крис Кэссиди заявил, что "сердца экипажа с теми, кто борется" с распространением коронавируса. Он отметил, что будет интересно вернуться в октябре на Землю и посмотреть, как она будет выглядеть к этому времени.

Бортинженер, россиянин Иван Вагнер, в свою очередь, убежден, что космонавты, в случае чего, готовы к любым испытаниям.

"У нас есть очень хорошая фраза, - "Все будет не так". Мы знаем эту фразу, и мы к этому готовы. Хотелось бы призвать общественность не паниковать, такие вспышки периодически случаются, не паникуйте и берегите свои нервы, они вам еще понадобятся", - сказал Вагнер.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку вирус COVID-19 пандемией.

По последним данным, в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 339 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 15 тысяч человек, однако более 96 тысяч заболевших выздоровели.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (280)
Теги:
коронавирус, космонавты, МКС



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