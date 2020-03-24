В нескольких городах и районах Кыргызстана вводится режим ЧП

Режим ЧП будет действовать на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районов с 25 марта.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Кыргзыстана объявили о введении режима ЧП в нескольких городах и районах.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу президента.

Речь идет о следующих регионах:

город Бишкек;

город Ош;

город Джалал-Абад;

Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области;

Сузакский район Джалал-Абадской области.

Отмечается, что данное положение вводится с 8.00 25 марта до 8.00 15 апреля. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

В Кыргызстане действует ограничение на въезд иностранцев, запрещены массовые мероприятия. Закрыты вещевые рынки и магазины, а также точки общепита.

На данный момент, число зараженных вирусом COVID-19 на территории Кыргызстана составляет 16 человек.

Примечательно, что большинство из них - паломники, прибывшие недавно из Саудовской Аравии и Кувейта.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 360 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

В Узбекистане, между тем, зафиксировано уже 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.