В нескольких городах и районах Кыргызстана вводится режим ЧП

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Кыргзыстана объявили о введении режима ЧП в нескольких городах и районах.
Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу президента.
Речь идет о следующих регионах:
- город Бишкек;
- город Ош;
- город Джалал-Абад;
- Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области;
- Сузакский район Джалал-Абадской области.
Отмечается, что данное положение вводится с 8.00 25 марта до 8.00 15 апреля. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.
В Кыргызстане действует ограничение на въезд иностранцев, запрещены массовые мероприятия. Закрыты вещевые рынки и магазины, а также точки общепита.
На данный момент, число зараженных вирусом COVID-19 на территории Кыргызстана составляет 16 человек.
Примечательно, что большинство из них - паломники, прибывшие недавно из Саудовской Аравии и Кувейта.
Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 360 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.
В Узбекистане, между тем, зафиксировано уже 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.