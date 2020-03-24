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В нескольких городах и районах Кыргызстана вводится режим ЧП

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13747489/V-neskolkikh-gorodakh-i-rayonakh-Kyrgyzstana-vvoditsya-rezhim-ChP.html

Режим ЧП будет действовать на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районов с 25 марта.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Власти Кыргзыстана объявили о введении режима ЧП в нескольких городах и районах. 

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу президента. 

Речь идет о следующих регионах:

  • город Бишкек;
  • город Ош;
  • город Джалал-Абад;
  • Ноокатский и Кара-Суйский районы Ошской области;
  • Сузакский район Джалал-Абадской области. 

Отмечается, что данное положение вводится с 8.00 25 марта до 8.00 15 апреля. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

© Sputnik / Илья Питалев
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В Кыргызстане действует ограничение на въезд иностранцев, запрещены массовые мероприятия. Закрыты вещевые рынки и магазины, а также точки общепита.

На данный момент, число зараженных вирусом COVID-19 на территории Кыргызстана составляет 16 человек.

Примечательно, что большинство из них - паломники, прибывшие недавно из Саудовской Аравии и Кувейта. 

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 360 тысяч человек. Жертвами пандемии стали более 16 тысяч человек, однако более 97 тысяч заболевших выздоровели.

В Узбекистане, между тем, зафиксировано уже 49 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Теги:
Бишкек, Эпидемия, ЧП, Кыргызстан, коронавирус



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