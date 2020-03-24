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Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год

МОК
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200324/13750883/Olimpiyskie-igry-v-Tokio-perenesli-na-2021-god.html

Олимпийские игры-2020 должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Однако нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире заставила международное сообщество задуматься об их переносе.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. 

В Греции состоялась передача олимпийского огня - фото
НОК
В Греции состоялась передача олимпийского огня — фото

Об этом говорится в официальном сообщении комитета.  

Идею отложить проведение Олимпиады на год высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с президентом МОК Томасом Бахом. 

В итоге стороны приняли решение, что Олимпийские игры в Токио "должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года". 

Отмечается, что в следующем году Игры пройдут в Японии, как и планировалось. Более того, и название останется таким же — "Токио 2020".

"Что касается названия Игр, то оно останется прежним - "Токио 2020". Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом", - заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки коронавируса мероприятие оказалось под угрозой срыва.

Теги:
МОК, Олимпийские игры в Токио, Олимпиада-2020, коронавирус



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