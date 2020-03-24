Олимпийские игры в Токио перенесли на 2021 год

Олимпийские игры-2020 должны были пройти в столице Японии с 24 июля по 9 августа. Однако нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире заставила международное сообщество задуматься об их переносе.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год.

Об этом говорится в официальном сообщении комитета.

Идею отложить проведение Олимпиады на год высказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонных переговоров с президентом МОК Томасом Бахом.

В итоге стороны приняли решение, что Олимпийские игры в Токио "должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года".

Отмечается, что в следующем году Игры пройдут в Японии, как и планировалось. Более того, и название останется таким же — "Токио 2020".

"Что касается названия Игр, то оно останется прежним - "Токио 2020". Олимпийский огонь, который уже находится в Японии, станет символом победы над коронавирусом", - заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа этого года. Планировалось разыграть 339 комплектов наград.

Однако из-за вспышки коронавируса мероприятие оказалось под угрозой срыва.