Трамп договорился с саудитами о вытеснении России с нефтяных рынков — СМИ

Трамп одобрил планы Эр-Рияда, однако в то же время призвал не допустить слишком сильного падения нефтяных цен, чтобы защитить производителей топлива в США.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Президент США Дональд Трамп поддержал планы Эр-Рияда вытеснить РФ с мирового рынка нефти путем наращивания ее добычи.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, об этом американский лидер заявил 9 марта в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

Как утверждают источники, Трамп одобрил намерения Эр-Рияда, однако попросил не слишком занижать цены, так как, в противном случае, это слишком ударит по производителям топлива в США.

Между тем собеседник Politico подчеркнул, что такой масштаб падения нефтяных цен, который произошел спустя две недели после этого телефонного разговора, в Белом доме явно не ожидали.

"Никто не думал, что она (нефть. – Sputnik) упадет так низко", - заметил источник в администрации президента.

Напомним, цены на нефть стали падать еще в январе из-за неустойчивого спроса на топлива на фоне коронавируса.

Значительное влияние на обрушение мирового рынка нефти оказала Саудовская Аравия, которая, будучи ведущей страной ОПЕК, объявила об увеличении добычи до 13 миллионов баррелей в сутки.

Сейчас цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составляет 28 долларов за баррель.