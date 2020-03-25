Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ

Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля. Решение о новом дне всенародного голосования будет принято позднее.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о решении перенести голосование по внесению поправок в Конституцию. Об этом он объявил во время обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Когда оно состоится зависит от эпидемиологической ситуации в стране и во всем мире. Решение будет принято позднее, сообщил российский лидер.

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам к Конституции, но приоритет — здоровье граждан", - отметил он.

Внесение поправок в Конституцию РФ

Предложение внести поправки в Конституцию сделано Владимиром Путиным в январе, а 11 марта законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Кроме того, новые поправки, как ожидается, позволят Путину участвовать в следующих выборах.

При этом российский лидер не поддержал идею убрать ограничение на число президентских сроков.

По его словам, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".