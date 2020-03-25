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Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ

© Sputnik / Алексей Дружинин
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13765150/Putin-obyavil-o-perenose-golosovaniya-po-popravkam-v-Konstitutsiyu-RF.html

Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля. Решение о новом дне всенародного голосования будет принято позднее.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Президент России Владимир Путин сообщил о решении перенести голосование по внесению поправок в Конституцию. Об этом он объявил во время обращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. 

Когда оно состоится зависит от эпидемиологической ситуации в стране и во всем мире. Решение будет принято позднее, сообщил российский лидер. 

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам к Конституции, но приоритет — здоровье граждан", - отметил он. 

Внесение поправок в Конституцию РФ

Предложение внести поправки в Конституцию сделано Владимиром Путиным в январе, а 11 марта законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Среди основных инициатив — ужесточить требования для президентов страны, изменить статус Госсовета и передать часть полномочий Госдуме.

Кроме того, новые поправки, как ожидается, позволят Путину участвовать в следующих выборах.

При этом российский лидер не поддержал идею убрать ограничение на число президентских сроков. 

По его словам, в мощном и трудноуязвимом государстве должна быть сменяемость власти, которая "нужна для динамики развития страны".

Теги:
поправки, голосование, Россия, Конституция, Владимир Путин



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