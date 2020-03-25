ООН призвала страны G20 отменить все санкции для совместной борьбы с COVID-19

Как отметил генсек организации Антониу Гутерреш, сейчас мир вступил в период "солидарности, а не изоляции".

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны G20 отменить взаимные санкции.

По его мнению, вместо того, чтобы накладывать друг на друга разного рода ограничения, следует объединиться для совместной борьбы с главной угрозой последних месяцев — COVID-19.

Генсек указал на то, что нынешние санкции и, в особенности, ограничения на трансграничную торговлю мешают доставлять продовольствие, медицинскую помощь и предметы первой необходимости.

"COVID-19 потребует ответа, подобного которому не было раньше — плана "военного времени" во времена гуманитарного кризиса. У руководства G20 есть исключительная возможность выступить с мощным пакетом ответных мер для устранения различных угроз от коронавируса. Это продемонстрировало бы солидарность с народами мира, особенно с наиболее уязвимыми", — приводит слова генсека РИА Новости.

В Россию данную инициативу поддержали.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже предложила некоторое дополнение к ней — ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции.

Как ожидается, виртуальный саммит лидеров стран G20 пройдет 26 марта. Его цель - скоординировать действия стран в борьбе с пандемией.

В саммите примет участие президент РФ Владимир Путин.

Между тем, как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "пока преждевременно говорить" о том, выступит ли Россия с какими-либо инициативами на предстоящем саммите.