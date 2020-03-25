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Матч 1/4 ВХЛ Хумо - Звезда

Высшая хоккейная лига досрочно завершила сезон 2019/2020

Пресс-служба ХК "Хумо"
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200325/13765819/Vysshaya-khokkeynaya-liga-dosrochno-zavershila-sezon-20192020.html

Приоритетной задачей Лиги является защита здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех участвующих в организации и проведении матчей ВХЛ.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Высшая хоккейная лига (ВХЛ) объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

"В соответствии с приказом Министерства спорта, рекомендациями Федерации хоккея России, а также в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Лигой принято решение о досрочном завершении розыгрышей Кубка Петрова и Кубка Федерации, и отмене оставшейся части сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

В ВХЛ до последнего искали альтернативные варианты проведения соревнований, однако "очевидно, что изменение сроков и формата плей-офф не представляется возможным". 

"Приоритетной задачей Лиги является защита здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех участвующих в организации и проведении матчей ВХЛ", - следует из сообщения.

Решение о распределении мест по итогам сезона будет принято в ближайшее время.

Ранее о досрочном завершении сезона-2019/20 объявила и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). 

Причина все та же — негативная эпидемиологическая ситуация в мире. То, как именно будут распределены места по итогам чемпионата-2019/20, будет решено на заседании Совета директоров КХЛ.

Теги:
коронавирус, Высшая хоккейная лига



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