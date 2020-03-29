Поляки положительно оценили российскую помощь Италии в борьбе с COVID-19

Российские специалисты продолжают помогать Италии бороться с коронавирусом. Некоторые западные СМИ намеренно пытаются преуменьшить важность оказываемой помощи, однако сами итальянцы выражают свою благодарность.

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Читатели польского издания Interia высоко оценили помощь, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом.

Ранее МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за публикаций СМИ о том, что Варшава якобы закрыла свое воздушное пространство для самолетов Минобороны РФ, которые направляли помощь Италии. Российский дипломат ответил, что не знает, откуда у местных изданий такая информация.

Между тем польские пользователи соцсетей отметили в комментариях под публикацией, что в сложившейся ситуации властям стоит винить, в первую очередь, себя.

"Польша не раз унижала Россию. Та сама решила облететь стороной враждебную страну, потому что быстрее было доставить груз в Италию кружным путем, чем дожидаться разрешения на полет", — написал em46.

"Только в кризисной ситуации мир смог узнать, какое государство обладает экономической мощью. Китай отправляет помощь на все континенты, а США не могут взять под контроль ситуацию даже у себя", — обращает внимание Kowid.

"Итальянцы, несомненно, ценят Россию, а к Польше они относятся негативно", — считает Bolonia.

Некоторые пользователи написали, что склонны верить скорее россиянам, нежели польским политикам.

Напомним, в Италию, которая стала эпицентром пандемии, прибыли 15 российских самолетов c необходимыми автомобильными комплексами аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинским оборудованием.

Помочь республике побороть COVID-19 также прилетели около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Итальянцы отнеслись к помощи с благодарностью. По словам местных жителей, Россия и другие страны делают для Италии больше, чем ЕС, откуда помощь, казалось бы, должна была поступить в первую очередь.

На данный момент, Италия находится на первом месте в мире по числу жертв COVID-19.

Всего в мире заражены уже более 665 тысяч человек, свыше 30,9 тысячи скончались.