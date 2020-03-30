В Кыргызстане COVID-19 обнаружили у двоих младенцев и 13 подростков

Всего в стране зафиксировано 94 случая заражения вирусом COVID-19, три человека уже выздоровели и были выписаны из больниц.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Власти Кыргызстана обнародовали информацию о возрасте граждан, заболевших коронавирусом, передает Sputnik Кыргызстан.

Согласно данным, среди инфицированных есть двое младенцев, которым еще нет года.

Среди зараженных есть также несовершеннолетние дети:

дети до 15 лет — 9;

от 16 до 19 лет — 4;

Также COVID-19 диагностировали:

у 29 человек в возрасте от 20 до 35 лет;

у 23 граждан от 35 до 55 лет;

у 29 кыргызстанцев старше 55 лет.

Всего в республике зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, три человека уже выздоровели.

В Узбекистане, тем временем, число заболевших COVID-19 достигло 149 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.