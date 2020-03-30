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В Кыргызстане COVID-19 обнаружили у двоих младенцев и 13 подростков

© Sputnik / Евгений Биятов
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (319)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200330/13806586/V-Kyrgyzstane-COVID-19-obnaruzhili-u-dvoikh-mladentsev-i-13-podrostkov-.html

Всего в стране зафиксировано 94 случая заражения вирусом COVID-19, три человека уже выздоровели и были выписаны из больниц.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Власти Кыргызстана обнародовали информацию о возрасте граждан, заболевших коронавирусом, передает Sputnik Кыргызстан.

Согласно данным, среди инфицированных есть двое младенцев, которым еще нет года.

Среди зараженных есть также несовершеннолетние дети:

  • дети до 15 лет — 9;
  • от 16 до 19 лет — 4;

Также COVID-19 диагностировали:

  • у 29 человек в возрасте от 20 до 35 лет;
  • у 23 граждан от 35 до 55 лет;
  • у 29 кыргызстанцев старше 55 лет.

Всего в республике зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, три человека уже выздоровели.

В Узбекистане, тем временем, число заболевших COVID-19 достигло 149 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (319)
Теги:
Кыргызстан, коронавирус



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