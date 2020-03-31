Кабмин России сможет объявлять режим ЧС

Принятие этого закон поможет чиновникам более эффективно бороться с коронавирусом и защищать здоровье граждан, следует из пояснительной записки.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о праве правительства вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории всей страны или отдельных регионов, сообщается на официальном сайте.

"Предлагается наделить правительство (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом вводить режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части", - говорится в публикации.

Список причин для введения таких режимов поправки дополняют "распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих".

Также, в случае ЧС или возникновения угрозы опасного заболевания правительство сможет на срок до 90 дней ограничивать оптовую и розничную торговлю лекарствами по составленному им же списку и право регулировать обращение с особо важными препаратами.

Более того, Кабинет министров может получить право "в исключительных случаях" вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Принятие этого закон поможет чиновникам более эффективно бороться с коронавирусом и защищать здоровье граждан, следует из пояснительной записки, считают в правительстве.

Напомним, сейчас в России заболевших COVID-19 насчитывается 1 836 человек.