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Скульптура народного героя Туркменистана у монумента Независимости Туркменистана в Ашхабаде

В Туркменистане запретили говорить слово "коронавирус"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200331/13812269/V-Turkmenistane-zapretili-govorit-slovo-koronavirus.html

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов посоветовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством — дымом гармалы.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Власти Туркменистана придумали действенный способ, как снизить уровень паники населения из-за пандемии COVID-19, говорится на портале влиятельной международной организации Reporters Without Borders ("Репортеры без границ").

© Sputnik / Валерий Мельников
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Решение простое — запретить использовать слово "коронавирус" и исключить его из употребления.

Сообщается, что это слово было исключено из специальной брошюры, которую Минздрав страны рассылает в учебные заведения, больницы, различные предприятия и компании. 

Как пишут представители организации, граждане, идущие по улице в масках и обсуждающие пандемию коронавируса в мире, могут быть даже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным властей Туркменистана, в стране не зафиксировано ни единого случая заболевания COVID-19.

Ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства порекомендовал гражданам обезопасить себя от вирусов при помощи старинного народного средства — дымом гармалы. 

Глава республики отметил, что дым этого растения помогает блокировать проникновение опасных вирусов в организм человека.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 786 тысяч человек, около 38 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (323)
Теги:
Гурбангулы Бердымухамедов, запрет, коронавирус, Туркменистан



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