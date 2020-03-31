В Туркменистане запретили говорить слово "коронавирус"

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Власти Туркменистана придумали действенный способ, как снизить уровень паники населения из-за пандемии COVID-19, говорится на портале влиятельной международной организации Reporters Without Borders ("Репортеры без границ").

Решение простое — запретить использовать слово "коронавирус" и исключить его из употребления.

Сообщается, что это слово было исключено из специальной брошюры, которую Минздрав страны рассылает в учебные заведения, больницы, различные предприятия и компании.

Как пишут представители организации, граждане, идущие по улице в масках и обсуждающие пандемию коронавируса в мире, могут быть даже задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

По официальным данным властей Туркменистана, в стране не зафиксировано ни единого случая заболевания COVID-19.

Ранее президент страны Гурбангулы Бердымухамедов в ходе заседания правительства порекомендовал гражданам обезопасить себя от вирусов при помощи старинного народного средства — дымом гармалы.

Глава республики отметил, что дым этого растения помогает блокировать проникновение опасных вирусов в организм человека.

Напомним, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 786 тысяч человек, около 38 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились.