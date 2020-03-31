До пяти лет тюрьмы: как в РФ будут наказывать за фейки о коронавирусе

За публикацию ложной информации о COVID-19 грозит штраф до 2 миллионов рублей или пяти лет тюрьмы. Наказание будет зависеть от последствий совершенных действий.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. В России вступили в силу поправки, предусматривающие ужесточение наказания за распространение ложной информации о коронавирусе или же нарушение карантина.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Теперь за подобные действия грозит или крупный штраф, или тюремный срок.

Наказание будет зависеть от последствий совершенных действий.

Напомним, ранее в РФ уже завели уголовное дело в отношении крымчанина, который будучи больным COVID-19, нарушил режим самоизоляции и заразил врача.

Наказание за распространение фейковых новостей

Если человеком была распространена ложная информация о чем-то, что может угрожать жизни и безопасности граждан, то наказание может быть таким:

штраф в размере 300-700 тысяч рублей или же взыскание зарплаты за период 12-18 месяцев;

обязательные работы до 360 часов или исправительные работы на срок до года;

лишение свободы до трех лет.

Если из-за фейка был приченен вред здоровью людей, то меры будут более жесткими:

размер штрафа вырастет до 1,5 миллиона рублей;

уже не будет варианта обязательных работ, только исправительные или принудительные работы;

лишение свободы до трех лет.

В случае если из-за ложной информации умер человек или были другие тяжкие последствия, степень наказания вырастет:

штраф до 2 миллионов рублей;

взыскание дохода за период до трех лет;

исправительные работы до двух лет или принудительные работы;

лишение свободы до пяти лет.

За повторные нарушения штраф может составить уже 5-10 миллионов рублей.

В законе, принятом Госдумой, также подробно говорится о мерах, которые будут применяться в отношении лиц, нарушивших карантин.

Будут учитываться такие важные моменты, как: был ли гражданин здоров или болен COVID-19, привлекли ли его действия к смерти другого и к другим тяжким последствиям.

По последним данным, в России зафиксировано 2 337 случаев заражения COVID-19, 17 скончались, 121 человек выздоровел.

Общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 786 тысяч человек, около 38 тысяч скончались, свыше 165 тысяч вылечились.