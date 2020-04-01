В России узнали о способе уничтожения коронавируса

Применять жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе.

ТАШКЕНТ, 1 апр - Sputnik. В России ученые инновационного центра "Сколково" обнаружили способ, который может быть эффективным против коронавируса, информирует РИА Новости.

"Обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что при определенных химических процессах образуются "агрессивные" формы кислорода и водорода, а также хлорноватистая кислота. Эти вещества способны уничтожить клетки вирусов.

Применять жидкость можно для обработки медицинских масок, разнообразных поверхностей, а также для распыления в воздухе.

Известно, что получившееся средство, в отличие от спиртовых растворов и хлорки, совершенно безопасно для организма, при этом его стоимость в случае начала производства составит около ста рублей за тысячу литров.

Напомним, в начале марта ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции, распространившейся по всему миру из Китая. По последним данным организации, заразились уже около 750 тысяч человек, более 36 тысяч умерли. Общее число больных COVID-19 в России достигло 2 337 человек (1 613 — в Москве), 121 из них вылечился.