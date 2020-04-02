Как правильно ходить за продуктами во время пандемии — Роспотребнадзор

В ведомстве также рассказали, как обрабатывать и чем мыть принесенные из магазина продукты, ведь даже в таких мелочах следует быть осторожными.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Роспотребнадзоре дали несколько советов по тому, как правильно следует закупаться продуктами на фоне пандемии коронавируса.

Не запасайтесь продуктами впрок

Не стоит запасаться продуктами сверх необходимого.

Помните: магазины работают в постоянном режиме и дефицита продукции нет. Его создают сами люди.

Специалисты также напомнили, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах, которые граждане скупают в большом количестве, могут со временем завестись моль и другие вредители.

Составьте ежедневный рацион на период карантина

В период самоизоляции люди вынуждены проводить время дома. Из-за этого снижается уровень физических нагрузок и затраченной энергии.

Покупайте продукты, предварительно продумав ежедневное меню, чтобы не набрать лишние килограммы.

Покупайте продукты с умом

В первую очередь, следует выбирать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары лучше или вообще не брать, или брать, но в последнюю очередь.

Также следует обратить внимание на то, хорошо ли упакована продукция.

Не забывайте проверять сроки годности.

Помните о средствах защиты даже в магазине

"В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Правила гигиены никто не отменял при заказе еды удаленно

Перед тем как открыть пакет с доставленной едой или продуктами, следует вымыть руки с мылом.

Помните: перед тем как забрать заказ, вы скорее всего держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или же передавали свою банковскую карту курьеру.

Также важно обратить внимание на то, чтобы скоропортящаяся пища была доставлена в сумке-холодильнике или в термопакете.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены уже более 823 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончались.