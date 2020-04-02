Как правильно ходить за продуктами во время пандемии — Роспотребнадзор

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Роспотребнадзоре дали несколько советов по тому, как правильно следует закупаться продуктами на фоне пандемии коронавируса.
Не запасайтесь продуктами впрок
Не стоит запасаться продуктами сверх необходимого.
Помните: магазины работают в постоянном режиме и дефицита продукции нет. Его создают сами люди.
Специалисты также напомнили, что в просроченных крупах, орехах, сухофруктах, которые граждане скупают в большом количестве, могут со временем завестись моль и другие вредители.
Составьте ежедневный рацион на период карантина
В период самоизоляции люди вынуждены проводить время дома. Из-за этого снижается уровень физических нагрузок и затраченной энергии.
Покупайте продукты, предварительно продумав ежедневное меню, чтобы не набрать лишние килограммы.
Покупайте продукты с умом
В первую очередь, следует выбирать продукты, которые могут храниться при комнатной температуре. Скоропортящиеся товары лучше или вообще не брать, или брать, но в последнюю очередь.
Также следует обратить внимание на то, хорошо ли упакована продукция.
Не забывайте проверять сроки годности.
Помните о средствах защиты даже в магазине
"В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать ее руками в перчатках", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.
Правила гигиены никто не отменял при заказе еды удаленно
Перед тем как открыть пакет с доставленной едой или продуктами, следует вымыть руки с мылом.
Помните: перед тем как забрать заказ, вы скорее всего держали в руках деньги, прикасались к платежному терминалу или же передавали свою банковскую карту курьеру.
Также важно обратить внимание на то, чтобы скоропортящаяся пища была доставлена в сумке-холодильнике или в термопакете.
По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены уже более 823 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончались.