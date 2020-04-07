Трамп присвоил Луну: президент США подписал новый указ

В нем содержится положение, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества и на него будут распространяться права частной собственности.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Америка имеет право единолично пользоваться ресурсами Луны, сообщает Space.

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством", - говорится в указе.

Кроме того, в нем содержится положение, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества и на него будут распространяться права частной собственности.

"Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", — указывается в документе.

Напомним, в 2019 году Трамп потребовал "любой ценой" отправить американцев на Луну в течение ближайших пяти лет.