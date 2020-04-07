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Последняя за десятилетие голубая Луна над Москвой

Трамп присвоил Луну: президент США подписал новый указ

© Ruptly .
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В нем содержится положение, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества и на него будут распространяться права частной собственности.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Америка имеет право единолично пользоваться ресурсами Луны, сообщает Space.

"У американцев должно быть право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве в соответствии с применимым законодательством", - говорится в указе.

Кроме того, в нем содержится положение, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества и на него будут распространяться права частной собственности.

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"Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния", — указывается в документе.

Напомним, в 2019 году Трамп потребовал "любой ценой" отправить американцев на Луну в течение ближайших пяти лет.

Теги:
Луна, Дональд Трамп, Дональд Трамп, США, США



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