РФ, ОПЕК+ и другие экспортеры договорились о сокращении добычи нефти

Накануне 23 страны согласовали новую сделку ОПЕК+ до 2022 года. Она предполагает постепенное уменьшение объема сокращения добычи нефти.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Страны ОПЕК+ пришли к новому соглашению по сокращению добычи нефти, передает РИА Новости.

Переговоры прошли в пятницу и длились более 10 часов.

Как отметил министр энергетики РФ Александр Новак, в сделке приняли участие 23 страны, из них десять — страны ОПЕК, еще десять не входят в это объединение. Еще три государства-участники ОПЕК — Иран, Ливия и Венесуэла — освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем.

Новак подчеркнул, что в ходе встречи все страны сошлись во мнении, что принять решительные меры просто необходимо.

Что было решено?

Страны договорились сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в последующие два месяца (май и июнь). Во втором полугодии снижение добычи составит восемь миллионов баррелей в сутки, в 2021 году — шесть миллионов.

Новые договоренности были заключены на два года — до первого мая 2022 года.

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Новак отметил, что в дальнейшем участники сделки смогут как продлить срок действия соглашения, так и досрочно его расторгнуть. Это будет зависеть от сроков восстановление рынка.

Страны, не входящие в ОПЕК+, как ожидается, в общей сложности сократят суточную добычу нефти на 5 миллионов баррелей в сутки.

Срыв сделки ОПЕК+ и обвал нефтяных рынков

Нефтяные котировки обвалились 6 марта более чем на 30% после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта.

В результате стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent достигла минимума с января 2016-го, WTI – с февраля того же года.