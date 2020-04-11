Французские врачи выявили три новых симптома коронавируса

Пока специалисты лишь предположили, что частые покраснения кожи, крапивница и псевдообморожения могут быть симптомами COVID-19, однако научного подтверждения этому пока нет.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Национальный союз дерматологов-венерологов Франции (SNDV) назвал новые симптомы коронавируса, которые были отмечены у многих заболевших.

В частности, в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на частые покраснения кожи, крапивницу и псевдообморожения.

"Мы предупреждаем общественность, чтобы специалисты могли как можно скорее обнаружить новых пациентов с коронавирусом", - указали медики в своем докладе.

Французские специалисты порекомендовали всем, кто обнаружил у себя подобные симптомы болезни кожи, обратиться в медицинские учреждения.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

По их словам, это нужно сделать не столько из соображений, что это в теории могут быть одни из симптомов COVID-19, а потому, что проблемы с кожей все равно так или иначе нужно лечить.

Между тем это лишь теория, с которой согласились далеко не все специалисты.

Так, руководитель главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что он не располагает данными о каких-либо научных исследованиях, которые бы подтвердили, что между дерматологическими заболеваниями и новым коронавирусом есть связь.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 98 тысяч человек, однако более 366 тысячи заболевших выздоровели.