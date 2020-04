Французские врачи выявили три новых симптома коронавируса

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Национальный союз дерматологов-венерологов Франции (SNDV) назвал новые симптомы коронавируса, которые были отмечены у многих заболевших.

В частности, в ряде случаев инфицированные COVID-19 жаловались на частые покраснения кожи, крапивницу и псевдообморожения.

Французские специалисты порекомендовали всем, кто обнаружил у себя подобные симптомы болезни кожи, обратиться в медицинские учреждения.