Сыпь на ногах может быть одним из симптомов COVID-19 — врачи

Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Итальянские и испанские медики выявили еще один возможный симптом коронавируса, который наблюдался у большинства инфицированных.

Об этом пишет издание Metro.

В частности, врачи обратили внимание на то, что у многих пациентов на ногах была сыпь. В Италии проблемы с кожей наблюдаются у каждого пятого заболевшего COVID-19, чаще всего данный симптом заметен у детей и подростков.

В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, которая появляется на теле зараженного оспой или корью.

Чаще всего покраснения появляются на пальцах ног, после чего бесследно проходят.

Специалисты порекомендовали внимательно отнестись к данной информации, и, в случае появления подобной сыпи, самоизолироваться дома.

Между тем эксперты заявляют: наличие лишь этого симптома еще не указывает на то, что вы больны COVID-19, поэтому не следует тут же бежать в медучреждение. Однако если сыпь появилась, то нужно внимательно понаблюдать за своим здоровьем, считают врачи.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к 2 миллионам человек, жертвами пандемии стали более 117 тысяч человек.

На первом месте по числу жертв (и по количеству заболевших) находятся США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

В Италии и Испании обстановка особенно тяжелая. Однако, несмотря на это, в последние несколько недель все же фиксируется спад числа заражений и количества смертей.

На данный момент, в Италии количество заболевших превысило 162 тысячи человек, в Испании — 172,5 тысячи, в обеих странах скончались в сумме более 39 тысяч человек.