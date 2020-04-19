В ВОЗ рассказали о вспышке острой инфекции, произошедшей в Таджикистане

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Таджикистане была зафиксирована вспышка острого гриппа группы B.
Об этом заявила представитель ВОЗ в республике, доктор Галина Перфильева, передает Sputnik Таджикистан.
Отмечается, что всплеск инфицирования пришелся на 2019-го и продлился до марта этого года.
"Данный грипп входит в группу острых респираторных заболеваний, которые переносятся тяжело", — заявила Перфильева.
При этом она уточнила, что зарегистрированные случаи заболевания не были вспышкой COVID-19.
Представитель ВОЗ подчеркнула, что в Таджикистане есть заболевшие пневмококковой пневмонией — заболеванием, которое вызывают бактерии Streptococcus pneumoniae (пневмококк).
У пациентов, подхвативших данную инфекцию, были выявлены следующие симптомы: лихорадка, кашель, одышка, боль в груди, гнойный менингит, спутанность сознания, нарушение ориентации, светобоязнь.
В ВОЗ подчеркнули, что пневмококковая пневмония не связана с новым коронавирусом.