В ВОЗ рассказали о вспышке острой инфекции, произошедшей в Таджикистане

Как отметила представитель Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая пневмония никак не связана с новым коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Таджикистане была зафиксирована вспышка острого гриппа группы B.

Об этом заявила представитель ВОЗ в республике, доктор Галина Перфильева, передает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что всплеск инфицирования пришелся на 2019-го и продлился до марта этого года.

"Данный грипп входит в группу острых респираторных заболеваний, которые переносятся тяжело", — заявила Перфильева.

При этом она уточнила, что зарегистрированные случаи заболевания не были вспышкой COVID-19.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что в Таджикистане есть заболевшие пневмококковой пневмонией — заболеванием, которое вызывают бактерии Streptococcus pneumoniae (пневмококк).

У пациентов, подхвативших данную инфекцию, были выявлены следующие симптомы: лихорадка, кашель, одышка, боль в груди, гнойный менингит, спутанность сознания, нарушение ориентации, светобоязнь.

В ВОЗ подчеркнули, что пневмококковая пневмония не связана с новым коронавирусом.