15:25 19 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Проведение исследования в лаборатории

В ВОЗ рассказали о вспышке острой инфекции, произошедшей в Таджикистане

© CC0 / pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
54501
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200419/13955354/V-VOZ-rasskazali-o-vspyshke-ostrogo-grippa-proizoshedshey-v-Tadzhikistane.html

Как отметила представитель Всемирной организации здравоохранения, пневмококковая пневмония никак не связана с новым коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Таджикистане была зафиксирована вспышка острого гриппа группы B.

Об этом заявила представитель ВОЗ в республике, доктор Галина Перфильева, передает Sputnik Таджикистан.

Отмечается, что всплеск инфицирования пришелся на 2019-го и продлился до марта этого года.

"Данный грипп входит в группу острых респираторных заболеваний, которые переносятся тяжело", — заявила Перфильева.

При этом она уточнила, что зарегистрированные случаи заболевания не были вспышкой COVID-19. 

Ноги в шлепанцах
© CC0 / Unplash / Dhruv Deshmukh
Сыпь на ногах может быть одним из симптомов COVID-19 — врачи

Представитель ВОЗ подчеркнула, что в Таджикистане есть заболевшие пневмококковой пневмонией — заболеванием, которое вызывают бактерии Streptococcus pneumoniae (пневмококк).

У пациентов, подхвативших данную инфекцию, были выявлены следующие симптомы: лихорадка, кашель, одышка, боль в груди, гнойный менингит, спутанность сознания, нарушение ориентации, светобоязнь.

В ВОЗ подчеркнули, что пневмококковая пневмония не связана с новым коронавирусом. 

Теги:
ВОЗ, заболевания, инфекция, здоровье, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Начертаны безопасные дистанции между покупателями на местах скопления
За продуктами без риска для здоровья: как работают базары в период карантина — фото
Шел 21-й день: как выглядит Москва во время режима самоизоляции — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться