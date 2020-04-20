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Мужчина готовит

Равноправие в самоизоляции: ООН призывает мужчин заняться уборкой и стиркой

© Pixabay /
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200420/13959922/Ravnopravie-v-samoizolyatsii-OON-prizyvaet-muzhchin-zanyatsya-uborkoy-i-stirkoy.html

Представители сильной половины человечества уже начали делиться своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновлять других. Используйте хештег #HeForShe AtHome и присоединяйтесь!

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В ООН посоветовали мужчинам заняться домашними обязанностями, говорится в обращении.

"В период изоляции в течение дня многим женщинам приходится не только работать "на удаленке" или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек", - говорится в сообщении.

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Публикация от HeForShe (@heforshe)

В рамках кампании солидарности с женщинами HeForShe At Home ("Он за ее права дома") в ООН посоветовали мужчинам, юношам и мальчикам взять на себя часть домашних обязанностей.  

Кампания HeForShe at Home призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН советуют мужчина делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому – осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду и так далее.

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Публикация от HeForShe (@heforshe)

Представители сильной половины человечества уже начали делиться своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновлять других. Используйте хештег #HeForShe AtHome и присоединяйтесь!

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Публикация от HeForShe (@heforshe)

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (395)
Теги:
семья, семья, коронавирус, Карантин, ООН, ООН, права женщин, женщина, мужчина



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