Равноправие в самоизоляции: ООН призывает мужчин заняться уборкой и стиркой

Представители сильной половины человечества уже начали делиться своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновлять других. Используйте хештег #HeForShe AtHome и присоединяйтесь!

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В ООН посоветовали мужчинам заняться домашними обязанностями, говорится в обращении.

"В период изоляции в течение дня многим женщинам приходится не только работать "на удаленке" или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек", - говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HeForShe (@heforshe) 18 Апр 2020 в 9:01 PDT

В рамках кампании солидарности с женщинами HeForShe At Home ("Он за ее права дома") в ООН посоветовали мужчинам, юношам и мальчикам взять на себя часть домашних обязанностей.

Кампания HeForShe at Home призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН советуют мужчина делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому – осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду и так далее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HeForShe (@heforshe) 17 Апр 2020 в 1:12 PDT

Представители сильной половины человечества уже начали делиться своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновлять других. Используйте хештег #HeForShe AtHome и присоединяйтесь!