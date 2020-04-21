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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти

Впервые в истории цены на нефть упали ниже нуля

© Sputnik / Илья Питалев
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https://uz.sputniknews.ru/world/20200421/13965685/Vpervye-v-istorii-tseny-na-neft-upali-nizhe-nulya.html

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Стоимость ближайших фьючерсов на нефть WTI опускалась ниже нуля, свидетельствуют данные биржи ICE.

"Сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Это произошло по состоянию на 20.57 мск. А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Майские фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Это означает, что продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье", - говорится в сообщении.

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантинных мер, принятых с целью остановить распространение коронавируса.

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Согласно мнению экспертов, в апреле дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться, так как сделка ОПЕК+ действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (398)
Теги:
коронавирус, Баррель, деньги, кризис, Экономика, Нефть



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