Впервые в истории цены на нефть упали ниже нуля

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Стоимость ближайших фьючерсов на нефть WTI опускалась ниже нуля, свидетельствуют данные биржи ICE.

"Сначала североамериканская нефть WTI с поставками в мае подешевела до $0,01 за баррель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). Это произошло по состоянию на 20.57 мск. А затем ее котировки и вовсе оказались отрицательными. Майские фьючерсы торговались по -$40 за баррель. Это означает, что продавцам нефти пришлось доплачивать покупателям, лишь бы они забрали сырье", - говорится в сообщении.

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантинных мер, принятых с целью остановить распространение коронавируса.

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Согласно мнению экспертов, в апреле дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться, так как сделка ОПЕК+ действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню.