22:13 22 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
КПП на въезд в Ташкент

UNWTO: В 209 странах введены ограничения на поездки из-за COVID-19

МВД Узбекистана
В мире
Получить короткую ссылку
7310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200422/13979142/UNWTO-V-209-stranakh-vvedeny-ogranicheniya-na-poezdki-iz-za-COVID-19.html

В региональном масштабе все страны (100%) Африки, Азии и Тихого океана, а также Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, а в Европейском регионе –  93% от общего количества стран Европы и в Американском регионе – 92%.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Всемирная туристская организация представила "Глобальный обзор ограничений на поездки, связанных с COVID-19". Основные тезисы доклада опубликовал Госкомтуризма.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
Таджикистан полностью закрыл границы в связи с коронавирусом

По приведенным данным, с конца января по 6 апреля 2020 года в 209 странах мира введены ограничения на поездки, что составляет 96% от общего количества.

•  90 стран полностью или частично закрыли свои границы;

•  44 стран осуществляют закрытие границ более дифференцированным образом, ограничивая въезд страну для путешественников из таких стран, как КНР, Республика Корея, Иран, стран ЕС;

•  56 стран полностью или частично приостановили международные рейсы;

•  19 стран применяют различные ограничительные меры, такие как: требование по немедленной самоизоляции или карантину в течение 14 дней после въезда в страну; аннулирование визы или прекращение выдачи визы по прибытии; запреты на поездки для пассажиров, прибывающих из определенных регионов; требование наличия медицинских справок у пассажиров, пересекающих границу, с отрицательными результатами COVID-19.

В региональном масштабе все страны (100%) Африки, Азии и Тихого океана, а также Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, а в Европейском регионе –  93% от общего количества стран Европы и в Американском регионе – 92%.

Ограничения на поездки географически расширились по мере роста числа подтвержденных случаев. После объявления ВОЗ COVID-19 как пандемии в период с 9 по 24 марта т.г., количество стран, принявших ограничительные меры на поездки, увеличилось в 2,2 раза (с 81 до 181).

Кроме того, как указывается в докладе, по состоянию на 6 апреля т.г. ни одна из стран не сняла ограничения на поездки, введенные в контексте COVID-19.

Нужно отметить, что 27 февраля 2020 года в разработан и введен официальный Порядок исполнения мер туристами, прибывающими в Узбекистан. С 16 марта этого же года запрещен въезд и выезд граждан через государственные границы, а также, рекомендовано приостановить меры по организации внутреннего туризма.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Лишь четверть заразившихся вирусом узбекистанцев побывали за границей - Минздрав

С 17 марта туристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендовано приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется. С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям были приостановлены. С 27 марта полностью приостановлено движение транспорта между областями. В данный момент ограничения продлены до 10 мая текущего года. Тем не менее, Всемирная туристская организация в сотрудничестве со всеми странами принимает меры по снижению уровня воздействия коронавируса на отрасль, предоставляя им различные рекомендации и предложения. 

Теги:
Госкомтуризм, Туризм, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Sputnik запустил проект Фронтовая перекличка
В преддверии 9 мая Sputnik запустил проект "Фронтовая перекличка"
Чирчикский машиностроительный завод в годы войны
Отбомбили и отпахали: фронтовая летопись Чирчикского завода

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться