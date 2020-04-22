UNWTO: В 209 странах введены ограничения на поездки из-за COVID-19

В региональном масштабе все страны (100%) Африки, Азии и Тихого океана, а также Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, а в Европейском регионе – 93% от общего количества стран Европы и в Американском регионе – 92%.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Всемирная туристская организация представила "Глобальный обзор ограничений на поездки, связанных с COVID-19". Основные тезисы доклада опубликовал Госкомтуризма.

По приведенным данным, с конца января по 6 апреля 2020 года в 209 странах мира введены ограничения на поездки, что составляет 96% от общего количества.

• 90 стран полностью или частично закрыли свои границы;

• 44 стран осуществляют закрытие границ более дифференцированным образом, ограничивая въезд страну для путешественников из таких стран, как КНР, Республика Корея, Иран, стран ЕС;

• 56 стран полностью или частично приостановили международные рейсы;

• 19 стран применяют различные ограничительные меры, такие как: требование по немедленной самоизоляции или карантину в течение 14 дней после въезда в страну; аннулирование визы или прекращение выдачи визы по прибытии; запреты на поездки для пассажиров, прибывающих из определенных регионов; требование наличия медицинских справок у пассажиров, пересекающих границу, с отрицательными результатами COVID-19.

В региональном масштабе все страны (100%) Африки, Азии и Тихого океана, а также Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, а в Европейском регионе – 93% от общего количества стран Европы и в Американском регионе – 92%.

Ограничения на поездки географически расширились по мере роста числа подтвержденных случаев. После объявления ВОЗ COVID-19 как пандемии в период с 9 по 24 марта т.г., количество стран, принявших ограничительные меры на поездки, увеличилось в 2,2 раза (с 81 до 181).

Кроме того, как указывается в докладе, по состоянию на 6 апреля т.г. ни одна из стран не сняла ограничения на поездки, введенные в контексте COVID-19.

Нужно отметить, что 27 февраля 2020 года в разработан и введен официальный Порядок исполнения мер туристами, прибывающими в Узбекистан. С 16 марта этого же года запрещен въезд и выезд граждан через государственные границы, а также, рекомендовано приостановить меры по организации внутреннего туризма.

С 17 марта туристическим компаниям, общественным организациям и крупным промышленным предприятиям рекомендовано приостановить мероприятия по развитию внутреннего туризма до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса в стране не стабилизируется. С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям были приостановлены. С 27 марта полностью приостановлено движение транспорта между областями. В данный момент ограничения продлены до 10 мая текущего года. Тем не менее, Всемирная туристская организация в сотрудничестве со всеми странами принимает меры по снижению уровня воздействия коронавируса на отрасль, предоставляя им различные рекомендации и предложения.