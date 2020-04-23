В России могут прекратить блокировать Telegram

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года, однако у многих пользователей он продолжает работать.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Госдуме РФ предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram, сообщают российские СМИ.

"Речь идет о разблокировке официальных сервисов, которые используются госорганами для распространения информации во время режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В документе указывается, что несмотря на официальную блокировку мессенджера, его используют оперштабы Москвы и Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

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Напомним, Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России с апреля 2018 года. Такое решение было принято в связи с отказом от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений.

Ведомство определяет IP-адреса, на которых работает мессенджер, и блокирует их. Иногда это приводит к замедлению работы Telegram. Однако у многих пользователей мессенджер продолжает работать.

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8 октября 2019 года в Роскомнадзоре сообщили о создании системы, которая поможет заблокировать в России Telegram полностью в течение года.