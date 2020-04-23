Президент Таджикистана попросил фермеров отложить пост в Рамадан

Глава государства отметил, что во время пандемии коронавируса не следует вредить своему здоровью и своих близких.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил фермеров не соблюдать традиционный пост в Рамадан.

Соответствующее обращение было опубликовано на его официальном сайте.

Глава государства отметил, что в этом году месяц Рамадан совпал с пандемией COVID-19 и со временем весенне-полевых работ и сбором ранних урожаев.

Рахмон подчеркнул, что в соответствии с учением священной религии ислама, здоровье человека и защита жизни людей являются выше всех других предписаний.

По его словам, из-за голодания в течении дня у человека ослабевает иммунитет, что делает его уязвимым для заражения инфекционными заболеваниями.

Рахмон призвал мусульман-фермеров отложить пост, поскольку республике жизненно важно собрать урожай, чтобы в предстоящий осенне-зимний период не столкнуться с большими трудностями, связанными с дефицитом и ростом цен.

"Многие исламские богословы утверждают, что земледельцам, животноводам и лицам, занимающимся тяжелым трудом, здоровью которых голодание и жажда наносит ущерб, дозволено воздержаться от поста. То есть лица, от деятельности которых зависит спокойствие в обществе <...> на основе этих облегчений могут перенести пост на иное время. Я призываю всех, кто трудится на полях и занимается производством материальных благ, <...> пользуясь этим облегчением, перенести пост на другое благоприятное время", - попросил глава государства.

Священный месяц Рамадан начинается в 2020 году вечером 23 апреля и продлится до 23 мая.

В этот период мусульманам предписано соблюдать строгий пост: от восхода до заката солнца не есть и не пить.