В больницах китайского Уханя не осталось ни одного пациента с коронавирусом - власти

С начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

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"Благодаря общим усилиям уханьских врачей и помогающим им со всей страны медикам, по состоянию на 26 апреля, в больницах Уханя ноль пациентов с коронавирусной инфекцией", - заявил на брифинге Ми Фэн.

В опубликованной утром в воскресенье статистике на 25 апреля комитет сообщил, что с начала эпидемии в провинции Хубэй выявили 68 128 случаев заражения (50 333 - в Ухане), при этом 63 604 человека выздоровели, 4512 скончались (3869 в Ухане). Сообщалось, что в Ухане оставалось 12 пациентов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 3 млн случаев заражения, более 200 тысяч человек скончались.