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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

© Sputnik / Григорий Сысоев
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200428/14015860/V-Rossii-mogut-vvesti-obyazatelnuyu-registratsiyu-smartfonov.html

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В России с середины лета могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов.

Проходить регистрацию обяжут всех импортеров, в том числе граждан, которые самостоятельно купили смартфон за границей. Размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации. С 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.

Теги:
смартфон, мобильный телефон, телефон, Россия, Россия



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