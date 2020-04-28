В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации.

ТАШКЕНТ, 28 апр - Sputnik. В России с середины лета могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по заводскому номеру, или IMEI, сообщает РИА Новости.

Предполагается, что эта мера поможет бороться с кражами и позволит ограничить непрямые поставки смартфонов.

Проходить регистрацию обяжут всех импортеров, в том числе граждан, которые самостоятельно купили смартфон за границей. Размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Мобильный оператор сможет заблокировать оборудование, имеющее совпадающий с другим номером IMEI, или же при отсутствии у него регистрации. С 1 января 2024 года планируется блокировать потерянные или украденные устройства.