У Мишустина обнаружили COVID-19 — назначен и.о. российского премьера

Мишустин сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и предложил кандидатуру на должность исполняющего обязанности премьер-министра. Путин ее одобрил.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину на встрече и добавил, что принял решение уйти на самоизоляцию, как предписывают правила.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал российский премьер Путину.

На должность исполняющего обязанности премьер-министра Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова.

Путин кандидатуру одобрил, пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

Тот, в свою очередь, отметил, что будет оставаться на связи. Мишустин добавил, что данные кадровые изменения никак не повлияют на работу правительства.

На новость отреагировали в столичной мэрии. Сергей Собянин отметил, что Мишустин, как и другие представители власти, регулярно проверялся на COVID-19, однако, как показывает практика, никто не может отгородиться от заболевания.