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У Мишустина обнаружили COVID-19 — назначен и.о. российского премьера

© Sputnik / Дмитрий Астахов
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200430/14038079/U-Mishustina-obnaruzhili-COVID-19-Naznachen-vremennyy-io-rossiyskogo-premera.html

Мишустин сообщил о том, что уходит на самоизоляцию и предложил кандидатуру на должность исполняющего обязанности премьер-министра. Путин ее одобрил.

ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину на встрече и добавил, что принял решение уйти на самоизоляцию, как предписывают правила.

"Уважаемый Владимир Владимирович, только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я соответственно должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо сделать, чтобы обезопасить моих коллег", - сказал российский премьер Путину.

На должность исполняющего обязанности премьер-министра Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова.

Путин кандидатуру одобрил, пожелал Мишустину скорейшего выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

Тот, в свою очередь, отметил, что будет оставаться на связи. Мишустин добавил, что данные кадровые изменения никак не повлияют на работу правительства.

На новость отреагировали в столичной мэрии. Сергей Собянин отметил, что Мишустин, как и другие представители власти, регулярно проверялся на COVID-19, однако, как показывает практика, никто не может отгородиться от заболевания. 

Теги:
Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, коронавирус, Михаил Мишустин



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