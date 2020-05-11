Павел Дуров назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США

Недавно вышел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине. Как утверждает Дуров, многие люди, мечтая переехать в США, видят лишь красивую сторону жизни там, не понимая, что на самом деле их ожидает.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров развеял мифы об "американской мечте".

Программист рассказал, что за последние десять лет посещал США несколько раз.

"[Я] открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов", — поделился он в своем Telegram.

Вопреки тому, что в нашумевшем фильме журналиста Юрия Дудя утверждается, что США являются страной мечты и больших возможностей, Штаты все же не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей, считает Дуров.

По его словам, можно выделить по меньшей мере семь причин, почему это так.

США — это полицейское государство

Дуров отметил, что зачастую мигрантам трудно понять, что Америка — это далеко не страна свободы, как это принято считать.

"США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Процент

заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Если Вы думаете, что Вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от

несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной за ним слежки", — заявил программист.

Он рассказал, что и сам сталкивался с давлением со стороны ФБР во время поездки в Сан-Франциско несколько лет назад.

Здравоохранение доступно немногим

По словам Дурова, в Штатах доступ к медицинским услугам имеет небольшая прослойка населения. Все остальные попросту не могут себе позволить страховку, поэтому в случае экстренной ситуации на помощь американских медиков им рассчитывать не приходится.

"Система здравоохранения США – неэффективная и дорогая, в результате чего многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу – это выходит дешевле", – написал Дуров.

Он также добавил, что американцев вряд ли можно назвать здоровой нацией, поскольку большой процент граждан страдает от ожирения и иных сопутствующих заболеваний. В качестве причин программист назвал слабую регулируемую пищевую промышленность, низкую культуру приема пищи и повышенный стресс.

Ограниченность культурной жизни и высокая преступность

По мнению Дурова, в Кремниевой долине, о которой говорится в фильме Дудя, на самом деле весьма ограничена культурная жизнь.

"Ближайший город, Сан-Франциско, – тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных", – пишет программист.

Он иронично отметил, что Сан-Франциско стал единственным местом среди всех поездок, где на него было совершено нападение. Причем, инцидент произошел днем и не где-то на окраине, а в самом центре мегаполиса.

Низкое качество среднего образования

Дуров отметил, что среднее образование в США по качеству даже ниже, чем в остальных развитых странах. В частности, из 79 стран по уровню образования по предмету "математика" Штаты занимают лишь 38 место.

"Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают за именитые американские вузы, – этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США", – отметил он.

Программист добавил, что даже при этом США побеждают на подобных соревнованиях гораздо реже, чем Россия или Китай.

Для справки: сам Павел Дуров учился в Академической гимназии имени Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета, где учащиеся углубленно изучают все предметы, в том числе четыре иностранных языка.

Высокие налоги

Не секрет, что США - это страна очень высоких налогов. Причем Калифорния в этом плане является одним из самых дорогих штатов. Там жители отдают государству более 50% своей зарплаты.

При это даже если вы покинули Штаты, вы все еще обязаны платить подоходный налог, утверждает Дуров.

"Паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с Вами независимо от того, в

какой точке земного шара Вы живете. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США, но – как показал печальный пример Олега Тинькова – и это не всегда работает", – отметил программист.

Он добавил, что в плане прямых налогов страны Восточной Европы гораздо более привлекательны, нежели США, а в ОАЭ, к примеру, и вовсе ничего не нужно платить.

Дороговизна и, порой, невыгодность разработки

Дуров рассказал, что Кремниевая долина славится высокими ценами на все, в том числе на ведение высокотехнологического бизнеса.

По его словам, при его ведении требуется нанимать разработчиков, однако для предпринимателей-эмигрантов они слишком дорого обходятся, да и местные IT-шники отличаются своей избалованностью и не способностью сконцентрироваться на каком-то конкретном проекте.

"В итоге эмигранты предпочитают сотрудничать с программистами и дизайнерами из Восточной Европы, но и это нередко дается им с трудом в силу 10-часовой разницы во времени. В этом смысле намного проще руководить разработкой из часового пояса, близкому к Восточной Европе или Индии", – пишет Дуров.

Слабые перспективы рынка в XXI веке

По мнению программиста, еще недавно Штаты были эпицентром новых, инновационных площадок, таких, как YouTube и Instagram.

Все эти интернет-проекты было проще запускать именно оттуда, из Кремниевой долины.

Однако в последние годы ситуация иная. На рынке появились и уже закрепились новые конкуренты.

К примеру, TikTok с 800 миллионами пользователей, или российский Telegram с 400 миллионами активных пользователей.

"На прошлой неделе индийский образовательный стартап Byju достиг капитализации в 10 миллиардов долларов.

Это закономерно: сегодня Индия, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок", – подчеркнул Дуров.

Итог: США не является лучшим местом ни для жизни

По словам Дурова, все вышеперечисленное должно стать пищей размышления для тех, кто до сих пор считает США страной инноваций, свободы и лучшей жизни.

"США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса. Уверен, что при наличии выбора всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты. Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии", – написал он.

Программист добавил, что Штаты, без сомнения, могут предложить состоявшимся предпринимателям и хороший трамплин, и доходы, но все это перечеркивается всеми минусами, которые сулит переезд в страну.