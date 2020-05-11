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В РФ летальность от COVID-19 в 7,4 раза ниже среднемировых показателей

© Sputnik / Илья Питалев
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (415)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200511/14108741/V-RF-letalnost-ot-COVID-19-v-74-raza-nizhe-srednemirovykh-pokazateley.html

В России удалось избежать резкого скачка заболеваемости коронавирусом и массовых смертей от болезни. От опасной инфекции умерли менее 1% от выявленных случаев заражения.

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В России один из самых низких показателей летальность от COVID-19 — менее одно процента от числа выявленных больных. Это в в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру. Об этом на очередном оперативном совещании с президентом Владимиром Путиным заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Стоит отметить снижение удельного веса пневмоний с 25 до 20,6% в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до госпитализации практически в девять раз, а также темпов прироста — то, что я уже сказала, в 2,6 раза - позволили иметь достаточно низкие показатели летальности в Росссийской федерации, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом", — сказала Голикова.

По данным на 11 мая в России зарегистрировано около 220 тысяч случаев инфицирования COVID-19, при этом две тысячи пациентов скончалось.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин объявил о завершении в России периода нерабочих дней
Владимир Путин на совещании по ситуации с коронавирусом объявил о прекращении общенационального режима нерабочих дней с 12 мая — теперь решения по выходу на работу и постепенному снятию ограничений будут приниматься на местах, в регионах, в зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки. В частности, при соблюдении необходимых санитарных норм возобновят работу строительные компании, а также промышленные объекты и предприятия непрерывного цикла.

При этом глава государства подчеркнул, что главный приоритет в этой ситуации — жизнь и здоровье граждан, поэтому призвал избегать скоропалительных действий и грамотно оценивать ситуацию в каждом конкретном случае.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (415)
Теги:
коронавирус, Владимир Путин, Россия



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