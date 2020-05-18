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Китай выделит $2 млрд странам, пострадавшим от пандемии COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200518/14159705/Kitay-vydelit-2-mlrd-stranam-postradavshim-ot-pandemii-COVID-19.html

Пекин в сотрудничестве с ООН намерен создать на территории Китая глобальный гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Китай окажет финансовую помощь странам, на которых сильно сказалась пандемия коронавируса. Для этого власти пообещали выделить два миллиарда долларов.

Деньги будут направлены, в первую очередь, развивающимся странам, экономики которых, как считается, сильнее всего пострадали от COVID-19.

"С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19, Китай предоставит 2 миллиарда долларов в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах", — объявил глава КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая прошла в режиме видеоконференции, передает РИА Новости.

Также китайский лидер заявил о создании совместно с ООН на территории КНР глобального гуманитарного склада и хаба, который позволит обеспечить стабильность цепочек поставок противоэпидемических средств.

Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото
United States Mission Geneva
Китай финансово поддержит ВОЗ, от которой ранее отказался Трамп

Отмечается, что для вывоза данных средств будут организован зеленый таможенный контроль.

Си Цзиньпин добавил, что "разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах".

Глава государства подчеркнул также, что в борьбе с COVID-19 главное — единство, которое подразумевает международное сотрудничество и взаимную помощь.

По последним данным, всего в мире зарегистрировано 4,71 миллиона случаев заболевания коронавирусом, жертвами пандемии стали свыше 315 тысяч человек, выздоровели — более 1,73 миллиона.

Теги:
пандемия, коронавирус, Китай



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