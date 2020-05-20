Лувру предложили продать "Мона Лизу", чтобы спасти экономику Франции

Отмечается, что реализация чего-то дорогого и ценного за максимально возможную цену может стать выходом для страны из глубокого экономического кризиса.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Франции порекомендовали продать знаменитую картину Леонардо да Винчи "Мона Лиза", чтобы покрыть финансовые потери, которые страна понесла от пандемии COVID-19.

Идею предложил основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген в беседе с местным изданием Usbek & Rica.

"Франции нужно продать "семейную реликвию" по меньшей мере за 50 миллиардов евро. День за днем мы терпим миллиардные убытки, как дети, которые засекают, сколько времени будет падать камень в колодец, чтобы измерить его глубину. Мы продолжаем считать, а кризис все не кончается", – заявил предприниматель.

Выбор пал на знаменитый шедевр да Винчи по нескольким причинам: во-первых, картину легко транспортировать ее потенциальному новому хозяину.

Во-вторых, за нее совершенно точно дадут огромные деньги. Тем не менее, по мнению Дитенгена, важно договориться не просто о высокой, а "безумно высокой" стоимости картины, "чтобы транзакция имела смысл".

Затем предприниматель вовсе предложил сенсационную идею: превратить "Мона Лизу" в своеобразную криптовалюту. Задумка состоит в том, чтобы шедевр можно было бы легко передавать другим странам, но при этом сделать так, чтобы "Франция и Лувр могли бы по-прежнему контролировать все, что происходит с полотном".

Что касается эпидемиологической обстановки во Франции, то, на данный момент, в стране подтверждено 143 тысячи случаев заболевания COVID-19, скончались около 28 тысяч человек, выздоровели - свыше 62,5 тысячи.