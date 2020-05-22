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США объявили о выходе из Договора по открытому небу

© REUTERS / Jonathan Ernst
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200522/14186595/SShA-obyavili-o-vykhode-iz-Dogovora-po-otkrytomu-nebu.html

По словам Трампа, Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает агентство AFP.

По словам Трампа, Россия нарушает положения договора, в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств.

"Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения или вместе сделать что-то, чтобы вернуться к этому", — заявил Трамп.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что у России есть план реагирования на выход США из Договора по открытому небу, меры будут приниматься в соответствии с целями защиты национальной безопасности.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор подписали 34 государства.

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Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Теги:
Политик, Россия, Россия, США, США, Дональд Трамп, Дональд Трамп



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