В Пакистане разбился пассажирский самолет

На борту разбившегося в Карачи Airbus A-320 находились 95 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщили в авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи.

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.

По данным очевидцев, самолет рухнул на несколько домов. Представитель "Пакистанских авиалиний" Абдул Саттар сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося под Карачи Airbus A-320 находились 95 пассажиров и 8 членов экипажа. Информация о жертвах уточняется.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что по факту крушения пассажирского самолета будет начато немедленное расследование.

"Шокирован и опечален крушением (самолета. - Прим. ред.) "Пакистанских международных авиалиний". Я общаюсь с генеральным директором компании Аршадом Маликом, который уехал в Карачи, а также со спасателями на местах, так как это сейчас является приоритетом. Немедленное расследование будет начато. Молитвы и соболезнования семьям погибших", - написал Хан в Twitter.

Тем временем, сайт "Международных линий Пакистана" стал черно-белым. Отказ от цветных изображений, объяснили в авиакомпании, и переход на черно-белый формат - знак траура.