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Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи

В Пакистане разбился пассажирский самолет

© AFP 2018 / ASIF HASSAN
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200522/14192570/V-Pakistane-razbilsya-passazhirskiy-samolet.html

На борту разбившегося в Карачи Airbus A-320 находились 95 пассажиров и 8 членов экипажа, сообщили в авиакомпании.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Самолет, который совершал рейс из Лахора, разбился рядом с аэропортом Карачи.

На место крушения прибыли армейские силы быстрого реагирования, которые оказывают помощь гражданской администрации, и пять пожарных бригад.

По данным очевидцев, самолет рухнул на несколько домов. Представитель "Пакистанских авиалиний" Абдул Саттар сообщил РИА Новости, что на борту разбившегося под Карачи Airbus A-320 находились 95 пассажиров и 8 членов экипажа. Информация о жертвах уточняется.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что по факту крушения пассажирского самолета будет начато немедленное расследование.

"Шокирован и опечален крушением (самолета. - Прим. ред.) "Пакистанских международных авиалиний". Я общаюсь с генеральным директором компании Аршадом Маликом, который уехал в Карачи, а также со спасателями на местах, так как это сейчас является приоритетом. Немедленное расследование будет начато. Молитвы и соболезнования семьям погибших", - написал Хан в Twitter.

Тем временем, сайт "Международных линий Пакистана" стал черно-белым. Отказ от цветных изображений, объяснили в авиакомпании, и переход на черно-белый формат - знак траура.

Теги:
Авиакатастрофа, пассажиры, авиация, Пакистан, крушение самолета



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