Twitter впервые пометил записи Трампа как фейковые — подробности скандала

Под несколькими твитами американского лидера теперь висит голубой восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте".

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В США разразился новый скандал с участием главы Белого дома Дональда Трампа. На этот раз центральным объектом обвинений со стороны американского лидера стал Twitter.

Накануне Трамп опубликовал два сообщения, где заявил, что голосование на выборах по почте приведет к масштабным фальсификациям.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

​Twitter обозначил данные записи специальной автоматической пометкой, призывающая пользователей проверить факты.

Причем это не просто пометка, а ссылка, ведущая на специальную страницу Twitter, где приводится статья издания Politico с громким заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".

Соцсеть тезисно описывает краткое содержание этой публикации, где перечисляются некоторые некорректные моменты из заявлений главы Белого дома. Затем пользователям предлагается подборка материалов на эту тему.

Реакция Трампа не заставила себя долго ждать. Он обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и отметил, что соцсеть "душит свободу слова".

Голосование на выборах по почте

В ноябре в США пройдут президентские выборы. Однако противостояние между республиканцами и демократами уже в самом разгаре.

Так, губернатор от партии демократов штата Калифорния Гевин Ньюсом заявил о намерении разослать всем избирателям бюллетени по почте.

Эту инициативу тут же раскритиковал Трамп и вся Республиканская партия. По их мнению, такое голосование непрозрачно и приведет лишь к фальсификации результатов, поскольку электронные бюллетени можно легко подделать.