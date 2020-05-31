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Центр занятости

В 2020 году четверть населения планеты может потерять работу из-за COVID-19

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200531/14255555/V-2020-godu-chetvert-naseleniya-planety-mozhet-poteryat-rabotu-iz-za-COVID-19.html

Последствия кризиса на рынке труда будут сильно различаться по отраслям, причем больше всего пострадают те из них, которые напрямую затронуты карантинными мерами.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Этот год может стать переломным для почти четверти населения нашей планеты.

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Как выяснили специалисты Boston Consulting Group (BCG), в 2020-м почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без работы или перейти на неполную занятость. 

Аналитики сделали также более краткосрочный прогноз, и он не менее неутешительный. По данным BCG, в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии места заработка может лишиться каждый шестой человек в мире, а уровень безработицы превысит 17%.

По мнению специалистов, сильнее всего пострадают работники тех отраслей, которые были напрямую затронуты карантинными мерами, которые были введены этой весной.

В каких сферах произойдут 80% всех временных увольнений в мире, согласно отчету BCG:

  • непродовольственный ритейл;
  • обрабатывающая промышленность;
  • гостиничный и ресторанный бизнес;
  • туризм;
  • строительство.
"Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений — от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации — и эти изменения затронут до 1,5 миллиарда рабочих мест на протяжении следующего десятилетия", — считают в BCG.

Последствия для Узбекистана

В Узбекистане средний уровень безработицы на январь-март 2020 года составил 9,4%.

Уровень безработицы в Узбекистане
© Sputnik /
Уровень безработицы в Узбекистане — рейтинг

По данным Министерства финансов, по итогам первого квартала этого года, в работе нуждаются почти 1,4 миллиона человек.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%.

Самый низкий показатель, в свою очередь, был зафиксирован в Ташкенте – 7,8%.

Теги:
работа, планета, коронавирус, пандемия, безработица



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