В 2020 году четверть населения планеты может потерять работу из-за COVID-19

Последствия кризиса на рынке труда будут сильно различаться по отраслям, причем больше всего пострадают те из них, которые напрямую затронуты карантинными мерами.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Этот год может стать переломным для почти четверти населения нашей планеты.

Как выяснили специалисты Boston Consulting Group (BCG), в 2020-м почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без работы или перейти на неполную занятость.

Аналитики сделали также более краткосрочный прогноз, и он не менее неутешительный. По данным BCG, в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии места заработка может лишиться каждый шестой человек в мире, а уровень безработицы превысит 17%.

По мнению специалистов, сильнее всего пострадают работники тех отраслей, которые были напрямую затронуты карантинными мерами, которые были введены этой весной.

В каких сферах произойдут 80% всех временных увольнений в мире, согласно отчету BCG:

непродовольственный ритейл;

обрабатывающая промышленность;

гостиничный и ресторанный бизнес;

туризм;

строительство.

"Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений — от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации — и эти изменения затронут до 1,5 миллиарда рабочих мест на протяжении следующего десятилетия", — считают в BCG.

Последствия для Узбекистана

В Узбекистане средний уровень безработицы на январь-март 2020 года составил 9,4%.

По данным Министерства финансов, по итогам первого квартала этого года, в работе нуждаются почти 1,4 миллиона человек.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%.

Самый низкий показатель, в свою очередь, был зафиксирован в Ташкенте – 7,8%.