В 2020 году четверть населения планеты может потерять работу из-за COVID-19

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Этот год может стать переломным для почти четверти населения нашей планеты.
Как выяснили специалисты Boston Consulting Group (BCG), в 2020-м почти 2 миллиарда человек рискуют остаться без работы или перейти на неполную занятость.
Аналитики сделали также более краткосрочный прогноз, и он не менее неутешительный. По данным BCG, в ближайшие два-три месяца из-за последствий пандемии места заработка может лишиться каждый шестой человек в мире, а уровень безработицы превысит 17%.
По мнению специалистов, сильнее всего пострадают работники тех отраслей, которые были напрямую затронуты карантинными мерами, которые были введены этой весной.
В каких сферах произойдут 80% всех временных увольнений в мире, согласно отчету BCG:
- непродовольственный ритейл;
- обрабатывающая промышленность;
- гостиничный и ресторанный бизнес;
- туризм;
- строительство.
"Мы ожидаем, что уровень безработицы в мире начнет возвращаться к равновесному состоянию к концу 2020 года. Однако пандемия уже запустила процесс долгосрочных структурных изменений — от гибких и удаленных схем работы до ускорения автоматизации — и эти изменения затронут до 1,5 миллиарда рабочих мест на протяжении следующего десятилетия", — считают в BCG.
Последствия для Узбекистана
В Узбекистане средний уровень безработицы на январь-март 2020 года составил 9,4%.
По данным Министерства финансов, по итогам первого квартала этого года, в работе нуждаются почти 1,4 миллиона человек.
Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%.
Самый низкий показатель, в свою очередь, был зафиксирован в Ташкенте – 7,8%.