Свободная Москва: в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин.
График снятия ограничений
С 9 июня:
- отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех, в том числе пожилых и хронически больных;
- заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте;
- начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству;
- отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ;
- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции;
- можно посещать кладбища.
С 16 июня:
- заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология;
- возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства;
- откроют музеи, выставочные залы, зоопарки.
С 23 июня:
- открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны;
- снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек;
- в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты;
- возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.
Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.