Свободная Москва: в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин.

График снятия ограничений

С 9 июня:

- отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех, в том числе пожилых и хронически больных;

- заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте;

- начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству;

- отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ;

- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции;

- можно посещать кладбища.

С 16 июня:

- заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология;

- возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства;

- откроют музеи, выставочные залы, зоопарки.

С 23 июня:

- открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны;

- снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек;

- в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты;

- возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.