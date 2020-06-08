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Свободная Москва: в столице отменяется режим самоизоляции и пропусков

© Sputnik / Алексей Филиппов
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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (438)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200608/14309363/Svobodnaya-Moskva-v-stolitse-otmenyaetsya-rezhim-samoizolyatsii-i-propuskov.html

Режим самоизоляции и пропускной режим отменят в Москве с 9 июня, вместе с ними отменяется и график прогулок.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, сообщил мэр города Сергей Собянин.

График снятия ограничений

С 9 июня:

- отменяются самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех, в том числе пожилых и хронически больных;

- заработают социальные карты, льготники снова смогут ездить бесплатно в общественном транспорте;

- начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству;

- отменяются ограничения для каршеринга, общественных организаций, киностудий, студий звукозаписи и НИИ;

- театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции;

- можно посещать кладбища.

С 16 июня:

- заработают летние веранды кафе и ресторанов и стоматология;

- возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства;

Станция Новослободская Московского метрополитена
© Sputnik / Vladimir Pesnya
Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото
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- откроют музеи, выставочные залы, зоопарки.

С 23 июня:

- открываются все остальные кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны;

- снимаются ограничения на работу детсадов и использование уличных качелей, тренажеров, лавочек;

- в обычный режим работы вернутся учреждения соцзащиты;

- возобновляется пассажирская навигация по Москве-реке.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (438)
Теги:
самоизоляция, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва, Сергей Собянин



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