Бывшего премьера Кыргызстана приговорили к 18 годам заключения

Экс-премьера Кыргызстана Сапара Исакова признали виновным по обвинениям в коррупции и приговорили к 18 годам лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Бывшему премьеру Кыргызстана назначено наказание в виде лишения свободы в колонии усиленного режима по делу о коррупции при реконструкции Государственного исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Первомайский районный суд постановил взыскать с Сапара Исакова штраф в размере 247 миллионов сомов (около $3,3 млн) в пользу государства.

Экс-заведующая отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Мира Карыбаева также признана виновной по делу о реконструкции музея по статье 320 "Злоупотребление должностным положением" Уголовного кодекса КР. Суд обязал ее выплатить штраф в размере 260 тысяч сомов. Карыбаева была советником Атамбаева в бытность его президентом.

Исаков уже осужден на 15 лет за коррупцию при модернизации ТЭЦ. Тогда же суд решил конфисковать его имущество, лишить дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла КР, ордена "Манас" II степени, запретить занимать должности в государственных органах 3 года.

Для справки: Сапар Исаков был премьер-министром Кыргызстана в 2017-2018 годах при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а до этого занимал должности замруководителя и руководителя аппарата президента Кыргызстана.