Ключи от авто и виджеты: Apple представила iOS 14

Самое интересное: теперь уведомление о входящем звонке будет не на весь экран, а иконкой сверху. Его всего лишь необходимо будет смахнуть вверх, если не хочется отвечать.

ТАШКЕНТ, 23 июн - Sputnik. Компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC, где была представлена iOS 14.

"Один из главных новых инструментов - сервис для работы с приложениями App Library, который группирует приложения по категориям на рабочем стол", - говорится в сообщении.

Категории приложений могут группироваться автоматически, например, в "Недавно открытые" и "Рекомендованные". Рядом с папками и иконками можно размещать виджеты, например, часы, котировки акций или прогноз погоды. Также они могут быть разных размеров.

Самое интересное: теперь уведомление о входящем звонке будет не на весь экран, а иконкой сверху. Его всего лишь необходимо будет смахнуть вверх, если не хочется отвечать.

Apple Apple представила iOS 14

В приложение Apple Maps добавлены рекомендации и гиды. Теперь сервис позволяет создать маршрут для велосипедиста с учетом трафика и лестниц.

Apple Apple представила iOS 14

А новое приложение Apple Translate имеет функцию синхронного перевода.

Apple Apple представила iOS 14

Теперь iPhone можно будет использовать как ключ для автомобиля с помощью приложения CarKey, рассказали в компании. Чтобы открыть машину, нужно будет поднести смартфон к NFC-считывателю. Опция будет доступна на новых машинах BMW 5-й серии.

Apple Apple представила iOS 14

Библиотеку приложений Apple пополнил App Clips — сервис для быстрого доступа к приложениям. Clips запускается с помощью NFC или QR-кода и позволяет открывать приложения без их загрузки на смартфон.

Более того, на конференции объявили, что теперь браузер Safari y Apple на 50% быстрее, чем Chrome.