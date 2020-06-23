США прекратили выдачу ряда виз иностранным гражданам — кого это коснется

Речь идет о визах следующих категорий: H-1B, H-2B, H-4, L-1, а также J-1. В Белом доме отметили, что данная мера позволит освободить сотни тысяч рабочих мест для американцев.

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке выдачи рабочих виз для иностранных специалистов и членов их семей, а также сезонных работников.

Документ опубликован на сайте Белого дома.

Отмечается, что данная мера будет действовать как минимум до конца этого года.

По словам представителей администрации Трампа, сделано это было для того, чтобы обеспечить американцам сотни тысяч рабочих мест в тяжелый период восстановления экономики страны после пандемии COVID-19.

О каких визах идет речь?

Данный указ распространяется на визы H-1B, H-2B, H-4, L-1 и некоторые визы J-1.

H-1B — выдаются квалифицированным иностранным рабочим, как правило, в технологической отрасли;

H-4 — нужны супругам владельцев визы категории H-1B;

H-2B — применяются к сезонным рабочим;

L-1 — касаются руководителей компаний, имеющих филиал за рубежом (в данном случае в США). Данная категория виз выдается топ-менеджерам, которые переезжают в Штаты, сохраняя фактически место работы, меняя лишь ее филиал;

J-1 — выдаются ученым и другим представителям науки.

Единственными, кому разрешат въезд по H2B, будут иностранные граждане, работающие в сфере пищевой промышленности.

Что касается получателей виз категории J и L, то для них готовы сделать некоторые исключения.

В администрации Белого дома между тем поспешили заверить, что указ не распространяется на тех, кто уже находится на территории США.

Ранее в связи с необходимостью защитить американских работников в период экономического спада в США была также приостановлена выдача грин-карт.