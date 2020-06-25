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В России к 2021 году сократят количество трудовых мигрантов — законопроект

© Sputnik / Александр Гальперин
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Sputnik Узбекистан
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Речь идет не обо всех мигрантах, приезжающих в РФ на заработки. Граждане государств (в том числе Узбекистана), имеющие право въезжать в Россию без визы, под эти квоты не подпадают.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В России планируют сократить почти на 40 тысяч количество иностранцев, которые приезжают в страну по рабочей визе.

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Об этом говорится в законопроекте, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если в 2020 году квоту предоставили более чем 144 тысячам человек, то в 2021-м эту цифру планируют уменьшить до 104 993 человек.

Квоту должны сформировать к 15 ноября. Пока проект находится на стадии обсуждения.

Сократить иностранных работников планируется в следующих сферах:

  • строительство;
  • выращивание овощей, лесоводство и лесозаготовка, а также производство древесины;
  • розничная торговля алкоголем и табачными изделиями в магазинах;
  • работа сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта;
  • обслуживание зданий и территорий;
  • аптеки, в нестационарные торговые объекты и рынки, а также розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков;
  • управление недвижимым имуществом;

Важно: изменения коснутся только части трудовых мигрантов.

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Под новые правила не подпадают иностранные работники из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Молдовы, Казахстана, так как данные граждане имеют право въехать на территорию РФ без визы (но при наличии трудового патента).

Ограничения также не коснутся иностранцев, занятых в горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах.

Теги:
трудовые мигранты, Россия



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