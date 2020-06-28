Белый дом усомнился в причастности РФ к убийствам военных США в Афганистане

Скандальная статья вышла в The New York Times на днях. В ней американские журналисты якобы раскрыли работу российских спецслужб в Афганистане, обвинив их в заказных убийствах военных США.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. На днях в журналисты американского издания The New York Times опубликовали статью, в которой обвинили спецслужбы РФ в причастности к убийствам военных из США в Афганистане.

Авторы публикации утверждали, что Росия якобы предлагала членам террористической группировки "Талибан"* "охотиться" за вознаграждение за американскими солдатами в данном регионе.

Все это, по мнению журналистов, было направлено на срыв мирного договора с талибами.

Как отмечалось в статье The New York Times, эта информация была получена в том числе в ходе допросов захваченных в плен боевиков. Однако никаких конкретных деталей или улик издание не привело.

Реакция МИД РФ не заставила себя долго ждать: публикацию назвали пропагандой и фейком.

"Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь. Впрочем, что еще можно ожидать от разведки, которая с треском провалила двадцатилетнюю войну в Афганистане", — заявили в ведомстве.

Между тем в Белом доме также отказались отстаивать достоверность информации, опубликованной в The New York Times.

В Вашингтоне, наоборот, заявили, что ни президенту Дональду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу подобные сведения не поступали.

"Хотя Белый дом обычно не комментирует предполагаемые данные разведки или внутренние обсуждения, директор ЦРУ, советник по национальной безопасности и начальник штаба могут подтвердить, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами", — отметила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

По ее словам, американская разведка ежедневно предоставляет тысячи различных сообщений, которые, в свою очередь, подвергаются строгому анализу.

Макинани подчеркнула, что здесь следует говорить скорее о "неточности статьи New York Times", нежели о "достоинствах вероятных данных разведки".