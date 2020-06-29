Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Стало известно, почему необходимо отключать на телефоне службу геолокаци, сообщил "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
Отключить эту функцию в настройках устройства можно временно. Еще один вариант — ограничить к ней доступ различным приложениям.
"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе", — пояснил Гриценко.
По его словам, приложения обмениваются данными о пользователе для формирования рекламных предложений. И геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Если ее отключить, то персональные данные собираться не будут.
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Также, если отключить геолокацию в настройках телефона полностью, время работы смартфона от аккумулятора может вырасти.