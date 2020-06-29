18:09 29 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск

Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт

© Sputnik / Сергей Пятаков
В мире
Получить короткую ссылку
379 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200629/14439919/Pochemu-na-telefone-nuzhno-vyklyuchat-geolokatsiyu---ekspert.html

Геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Стало известно, почему необходимо отключать на телефоне службу геолокаци, сообщил "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Отключить эту функцию в настройках устройства можно временно. Еще один вариант — ограничить к ней доступ различным приложениям.

"Приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются исходя из информации из разных источников — и геолокация в их числе", — пояснил Гриценко.

По его словам, приложения обмениваются данными о пользователе для формирования рекламных предложений. И геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Если ее отключить, то персональные данные собираться не будут.

Что узбекистанцы ищут и покупают в Интернете, находясь на карантине >>

Также, если отключить геолокацию в настройках телефона полностью, время работы смартфона от аккумулятора может вырасти. 

Теги:
смартфон, мобильный телефон, телефон



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Грация и мощь: полет российских Ту-142 над Арктикой — видео
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться