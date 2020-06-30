Распространение коронавируса ускорилось — об этом заявил глава ВОЗ

За время пандемии многие страны ввели эффективные меры для сдерживания вируса. Однако это помогло лишь слегка замедлить распространение инфекции.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Распространение COVID-19 ускоряется, несмотря на успехи в борьбе с пандемией в ряде стран.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

По его словам, к сожалению, до окончания пандемии еще далеко.

"Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется. <...> Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию", — отметил он.

Гебрейесус добавил, что большинство людей по всему миру все еще остаются уязвимыми к заболеванию, и главный вопрос — "как жить с этим вирусом?"

Именно этот вопрос, по заявлению главы ВОЗ, встанет перед государствами в ближайшие месяцы.

Ранее Гебрейесус предупреждал мир о начале новой острой фазы распространения инфекции. После этого в Европе, Северной и Южной Америке начали фиксировать рекордные показатели заболеваемости COVID-19 за сутки.

Резкий рост числа случаев заражения коронавирусом зарегистрировали и в Центральной Азии. Так, если раньше в Узбекистане за день сообщалось о нескольких десятках новых заболевших, то теперь это количество исчисляется несколькими сотнями человек за сутки.

В Казахстане вовсе подумывают о возврате к жесткому карантину из-за повторной вспышки COVID-19. Отмечается, что после снятия ограничений число ежесуточных заражений коронавирусом в республике увеличилось в 7 раз.

Всего в мире с момента начала пандемии выявлено свыше 10,3 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались больше полумиллиона человек, выздоровели — более 5,21 миллиона.