Герои карантина: в Москве установлен памятник курьерам

Посмотреть на инсталляцию можно по адресу Москва, территория бывшего завода "Измеритель", Холодильный переулок, дом 3.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В знак благодарности курьерам за их работу во время режима самоизоляции, им установлен памятник в Москве, сообщают местные СМИ.

Ozon сделали настоящий и первый в мире памятник курьерам. Создал инсталляцию из металла и бетона художник-постановщик Алексей Гарикович, а посмотреть на нее можно по адресу Москва, территория бывшего завода "Измеритель", Холодильный переулок, дом 3.

"Во время пандемии курьеры стали связующим звеном между внешним и внутренним миром наших домов и квартир. Именно курьеры каждый день выходили на работу, чаще всего не задумываясь даже о том, какой подвиг они совершают", — рассказал автор памятника Алексей Гарикович.

Арт-объект носит название "Самоизоляция".