В Кремле отреагировали на объявление Avito о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде. Цена находки — 165 тысяч рублей.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. На днях в популярном интернет-сервисе Avito пользователи заметили необычное объявление.

Продавец предлагает приобрести рубашку, которая принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. В объявлении говорится, что предмет одежды размера 48-50 (XL) был забыт в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.

Avito Объявление на Avito о продаже рубашки, якобы принадлежащей президенту РФ Владимиру Путину

Рубашку якобы нашел обслуживающий персонал при уборке номера. Отдельно продавец подчеркнул, что рубашку не стирали.

Кроме того, он заявил, что готов отправить свой ценный лот на экспертизу. Тому, кто решится откликнуться на данное объявление, рубашка обойдется в 165 тысяч рублей.

Между тем в Кремле отметили, что здесь пахнет мошенничеством.

"Такого быть не может", — прокомментировал объявление пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что последний раз Путин приезжал с рабочим визитом в Нижний Новгород 10 октября прошлого года. Там глава государства проводил заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.