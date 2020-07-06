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COVID-19 был еще до вспышки в Ухане, но находился в спящем состоянии — ученые

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200706/14478950/COVID-19-byl-esche-do-vspyshki-v-Ukhane-no-nakhodilsya-v-spyaschem-sostoyanii--uchenye.html

Следы вируса были найдены в прошлом году в образцах сточных вод, протекающих в Испании, Италии, а также Бразилии. Из чего можно сделать вывод, что COVID-19 был всегда, однако внезапно активизировался.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Коронавирус нового типа возник не в Китае и не в уханьской лаборатории. Он находился во всем мире задолго до пандемии в спящем состоянии и активизировался при стечении определенных природных факторов.

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Sputnik / Амир Исаев
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Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, передает издание The Daily Telegraph.

По словам ученого, следы наличия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель коронавирусной инфекции) были найдены в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года — за девять месяцев до вспышки заболеваемости в китайском Ухане.

Вирус также был обнаружен в образцах сточных вод Милана и Турина (Италия) и Флорианополиса (Бразилия) осенью прошлого года. 

Джефферсон предположил, что SARS-CoV-2 до этого находился в спящем состоянии, однако сочетание условий окружающей среды его активировало.

Аналогия с испанским гриппом

В качестве аналогии специалист привел массовую пандемию "испанки" в 1918-1920 годах. Тогда жертвами гриппа стали около 100 миллионов человек — почти что каждый третий житель Земли.

Странность в том, что, к примеру, в 1918-м около 30% населения Западного Самоа (островное государство на юго-западе Тихого океана) умерли от "испанки". Это при том, что население страны физически не могло контактировать с остальным миром.

Из этого Джефферсон делает вывод, что вирус не появляется внезапно, он есть, но только находится в спящем состоянии до тех пор, пока что-то не заставляет его "проснуться". 

"Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь, и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить", — уверен ученый. 

Напомним: с момента начала пандемии в мире заболели COVID-19 свыше 11,4 миллиона человек, скончались 534 тысячи, вылечились — свыше 6,16 миллиона.

Теги:
Ученые, пандемия, коронавирус



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